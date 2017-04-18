Операция в Марселе: во Франции предотвратили теракт на выборах

ПАРИЖ, 18 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Французская полиция при поддержке спецназа задержала во вторник двоих подозреваемых в подготовке теракта, который должен был произойти на завершающем этапе гонки за пост президента страны.

Операция по задержанию прошла утром во вторник в III округе Марселя. Подозреваемые, Махидин Мерабе 1987 года рождения и Клеман Бор, который младше на 6 лет, имеют французское гражданство. Оба они были знакомы правоохранительным органам — в первую очередь, в связи с нарушениями уголовного права, за которые даже отбывали наказание в тюрьме, а также из-за склонности к радикализации.

Операция в Марселе

Как стало известно журналистам, одного из подозреваемых задержали в съемной квартире на седьмом этаже дома по улице Криме, второго — на выходе из аптеки неподалеку.

"Мы увидели машину, перекрывшую улицу. Сначала не поняли, что это полиция. Потом люди из машины задержали мужчину около аптеки, надели на него наручники и капюшон. Тогда мы поняли, что это связано с терроризмом. Задержанный не оказывал сопротивления", — рассказала в эфире телеканала BFMTV местная жительница, ставшая свидетелем операции.

Обыски и проверки в здании, где располагалась "нехорошая квартира", продолжались еще несколько часов. Люди из дома были эвакуированы, а улица оцеплена. На месте работали следователи и взрывотехники.

В результате обысков в квартире было обнаружено взрывчатое вещество типа TATP (пероксид ацетона) и оружие.

Также сообщалось, что в распоряжении следователей оказался коллаж, сделанный одним из задержанных. На нем — автомат, патроны, газета с изображением кандидата в президенты Франсуа Фийона и флаг террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Сигналы были

Как оказалось, некоторые из кандидатов в президенты были заранее оповещены о возможной угрозе.

Так, начиная с минувшей пятницы были усилены меры безопасности на мероприятиях с участием Фийона — теперь на них присутствуют снайперы.

Службы безопасности других ключевых кандидатов — экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона и лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — на прошлой неделе получили фотографии задержанных во вторник молодых людей.

На прошлой неделе глава МВД Маттиас Фекль заявил, что не исключает угроз, в том числе со стороны экстремистов, и что "риск теракта максимален". Тогда же стало известно, что безопасность на президентских выборах будут обеспечивать более 50 тысяч полицейских и жандармов совместно с военными в рамках спецоперации Sentinelle.

Реакции

Президент Франции Франсуа Олланд вскоре после появления информации о предотвращенном теракте похвалил спецслужбы и полицию, усилия которых позволили задержать подозреваемых.

Макрон, в свою очередь, заявил, что терроризм "является угрозой, которая нависла над страной и, в частности, во время демократического процесса", который сейчас происходит во Франции. "Это вызов, который больше, чем любой другой, призывает к объединению, поскольку террористы желают только нашего разделения", — сказал кандидат в президенты.

Его соперник Фийон заявил, что задержание не должно привести к тому, что президентская кампания, по крайней мере его, будет сфокусирована исключительно на вопросах безопасности.

Обратный отсчет

Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.

Согласно опубликованным во вторник данным опроса компании OpinionWay, первым в первом туре выборов придет Макрон, за которого проголосуют 23% избирателей. Второй станет Ле Пен с поддержкой 22% голосов избирателей. За Фийона намерены проголосовать 20% избирателей, а за главу движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 19%.

Во втором туре голосования первым по-прежнему придет Эммануэль Макрон, заручившийся поддержкой 64% избирателей против 36% у Ле Пен. В случае, если соперником Ле Пен станет Фийон, то она потерпит поражение с результатом в 42% против 58%.