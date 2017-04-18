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В мире

Операция в Марселе: во Франции предотвратили теракт на выборах

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19:1618.04.2017
(обновлено: 19:22 18.04.2017)
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Сотрудники полиции, военные и пожарные на месте задержания двух подозреваемых в подготовке теракта в Марселе, Франция. 18 апреля 2017
© AFP 2017/ Boris Horvat

ПАРИЖ, 18 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Французская полиция при поддержке спецназа задержала во вторник двоих подозреваемых в подготовке теракта, который должен был произойти на завершающем этапе гонки за пост президента страны.

Операция по задержанию прошла утром во вторник в III округе Марселя. Подозреваемые, Махидин Мерабе 1987 года рождения и Клеман Бор, который младше на 6 лет, имеют французское гражданство. Оба они были знакомы правоохранительным органам — в первую очередь, в связи с нарушениями уголовного права, за которые даже отбывали наказание в тюрьме, а также из-за склонности к радикализации.

Операция в Марселе

Как стало известно журналистам, одного из подозреваемых задержали в съемной квартире на седьмом этаже дома по улице Криме, второго — на выходе из аптеки неподалеку.

Сотрудники полиции, военные и пожарные на месте задержания двух подозреваемых в подготовке теракта в Марселе, Франция. 18 апреля 2017
© AFP 2017/ Boris Horvat
Во Франции двое задержанных планировали теракт на митинге
"Мы увидели машину, перекрывшую улицу. Сначала не поняли, что это полиция. Потом люди из машины задержали мужчину около аптеки, надели на него наручники и капюшон. Тогда мы поняли, что это связано с терроризмом. Задержанный не оказывал сопротивления", — рассказала в эфире телеканала BFMTV местная жительница, ставшая свидетелем операции.

Обыски и проверки в здании, где располагалась "нехорошая квартира", продолжались еще несколько часов. Люди из дома были эвакуированы, а улица оцеплена. На месте работали следователи и взрывотехники.

В результате обысков в квартире было обнаружено взрывчатое вещество типа TATP (пероксид ацетона) и оружие.

Также сообщалось, что в распоряжении следователей оказался коллаж, сделанный одним из задержанных. На нем — автомат, патроны, газета с изображением кандидата в президенты Франсуа Фийона и флаг террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Сигналы были

Как оказалось, некоторые из кандидатов в президенты были заранее оповещены о возможной угрозе.

Сотрудники правоохранительных органов Франции во время патрулирования в Париже. Архивное фото
© AFP 2017/ Stephane de Sakutin
Штабы Макрона и Ле Пен получали ориентировки на задержанных в Марселе
Так, начиная с минувшей пятницы были усилены меры безопасности на мероприятиях с участием Фийона — теперь на них присутствуют снайперы.

Службы безопасности других ключевых кандидатов — экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона и лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — на прошлой неделе получили фотографии задержанных во вторник молодых людей.

На прошлой неделе глава МВД Маттиас Фекль заявил, что не исключает угроз, в том числе со стороны экстремистов, и что "риск теракта максимален". Тогда же стало известно, что безопасность на президентских выборах будут обеспечивать более 50 тысяч полицейских и жандармов совместно с военными в рамках спецоперации Sentinelle.

Реакции

Президент Франции Франсуа Олланд вскоре после появления информации о предотвращенном теракте похвалил спецслужбы и полицию, усилия которых позволили задержать подозреваемых.

Сотрудники полиции на месте задержания двух подозреваемых в подготовке теракта в Марселе, Франция. 18 апреля 2017
© AP Photo/ Claude Paris
Олланд похвалил спецслужбы за задержание подозреваемых в подготовке теракта
Макрон, в свою очередь, заявил, что терроризм "является угрозой, которая нависла над страной и, в частности, во время демократического процесса", который сейчас происходит во Франции. "Это вызов, который больше, чем любой другой, призывает к объединению, поскольку террористы желают только нашего разделения", — сказал кандидат в президенты.

Его соперник Фийон заявил, что задержание не должно привести к тому, что президентская кампания, по крайней мере его, будет сфокусирована исключительно на вопросах безопасности.

Обратный отсчет

Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.

Сотрудники полиции во Франции. Архивное фото
© AFP 2017/ Alain Jocard
У подозреваемых в подготовке теракта во Франции нашли фото с флагом ИГ*
Согласно опубликованным во вторник данным опроса компании OpinionWay, первым в первом туре выборов придет Макрон, за которого проголосуют 23% избирателей. Второй станет Ле Пен с поддержкой 22% голосов избирателей. За Фийона намерены проголосовать 20% избирателей, а за главу движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 19%.

Во втором туре голосования первым по-прежнему придет Эммануэль Макрон, заручившийся поддержкой 64% избирателей против 36% у Ле Пен. В случае, если соперником Ле Пен станет Фийон, то она потерпит поражение с результатом в 42% против 58%.

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