В США транслировавший убийство на Facebook мужчина покончил с собой

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Мужчина, транслировавший убийство в прямом эфире в социальной сети Facebook, покончил с собой после погони в американском штате Пенсильвания, сообщает полиция штата.

"Стив Стивенс был замечен сегодня утром сотрудниками полиции штата Пенсильвания в округе Эри. После непродолжительной погони, Стивенс выстрелил и покончил с собой", — говорится в сообщении полиции штата, опубликованном на ее официальной странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что Стив Стивенс вел прямую трансляцию убийства на Facebook и заявил, что ранее совершил еще несколько убийств, которые пока не установлены.