В Таиланде погибли почти 400 человек за неделю буддийских праздников

БАНГКОК, 18 апр – РИА Новости. Триста девяносто человек погибли, 3 808 ранены в 3 690 дорожно-транспортных происшествиях в Таиланде за "семь опасных дней" с 11 по 17 апреля во время недельного празднования Сонгкрана, Нового года по буддийскому лунному календарю, сообщил во вторник журналистам постоянный секретарь министерства внутренних дел страны Крисада Бунрат.

Выступление постсекретаря на пресс-брифинге в МВД транслировали все телеканалы Таиланда.

По сравнению с прошлым годом смертность в ДТП во время Сонгкрана снизилась на 12%, заявил Бунрат, пояснив, что правительство видит в этом "определенный успех" государственной кампании по обеспечению безопасности движения в период праздников. Во время Сонгкрана 2017 властями были приняты беспрецедентные меры профилактики дорожно-транспортных происшествий, включая изъятие на время праздников 7 512 транспортных средств у нетрезвых водителей, в том числе при выборочной проверке на содержание алкоголя в организме, которая проводилась на основных национальных автотрассах, сообщил постоянный секретарь МВД. Немалую роль в снижении смертности в ДТП сыграло и введение перед Сонгкраном обязательного использования ремней безопасности всеми пассажирами автомобильного транспорта, добавил он. До введения этого правила в Таиланде обязательным являлось использование ремней безопасности только водителем и пассажиром переднего сиденья.

По данным МВД, 43% всех аварий произошли по вине нетрезвых водителей, 28% — в результате превышения разрешенной скорости. 85% происшествий произошли с участием мотоциклистов. Наибольшее количество ДТП происходило между 16.00 и 20.00 каждого из семи дней праздника, сообщил Бунрат.

В последние годы Таиланд занимает одно из первых мест в мире по смертности в ДТП. Наибольшее количество аварий происходит в стране в течение двух "опасных недель" — в январе во время каникул в честь календарного Нового года и в апреле во время празднования Сонгкрана.