В Китае дворняга попыталась "оживить" погибшего на дороге хаски

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Дворняга в течение получаса пыталась "разбудить" хаски, который погиб под колесами автомобиля в китайской провинции Чжэцзян, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в городском округе Цюйчжоу. Как утверждают очевидцы, после того, как хаски попал под машину, вторая собака осталась на проезжей части и отчаянно пыталась вернуть своего друга к жизни.

Спустя некоторое время прохожие перенесли тело животного и положили на тротуар, однако и после этого дворняга продолжала скулить и тыкаться в него мордой.