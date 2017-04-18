В двух городах Украины закроют школы из-за похолодания

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости. Учебный процесс в школах Лозовой Харьковской области и Николаева будет приостановлен в связи с похолоданием, которое ожидается на Украине в ближайшие дни.

На Украине наблюдается похолодание: температура воздуха в некоторых регионах страны ночью на текущей неделе может опуститься до минус 2, ожидаются дожди с мокрым снегом. Согласно санитарным нормам, местные власти могут принять решение о возобновлении отопительного сезона, если среднесуточная температура на протяжении трех суток опускается ниже +8 градусов. При этом может также быть принято решение о приостановке учебного процесса в школах, если температура в помещении опуститься ниже +18 градусов.

"В соответствии с распоряжением городского головы, принятым в связи со сложными погодными условиями и несоответствием температурного режима санитарным нормам, 20 и 21 апреля приостановлен учебно-воспитательный процесс в школах. В общеобразовательных учреждениях Николаева занятия возобновятся с понедельника, 24 апреля", — говорится в распоряжении мэра города Александра Сенкевича, обнародованного на сайте горсовета Николаева.

По прогнозам синоптиков, в Николаеве 20-21 апреля ожидается дождь, мокрый снег и похолодание до +2 градусов.

Как сообщает во вторник украинское интернет-издание "Вести" , учебный процесс также будет приостановлен в школах города Лозовая Харьковской области со среды, 19 апреля, до понедельника, 24 апреля. "Сейчас в городе немногим выше нуля градусов, идет дождь. Завтра синоптики обещают снег и похолодание ночью до —5 градусов", — пишут "Вести".

По данным издания, на Украине в ряде городов из-за похолодания возобновлена подача тепла в дома, в частности во Львове, Кременчуге, Тернополе. Власти Киева заявили, что не видят необходимости в возобновлении отопительного сезона.

На Украине с 17 февраля были введены сроком на месяц чрезвычайные меры в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса со стороны украинских радикалов. Правительство уже дважды продлевало действие этих мер, по последнему решению они должны действовать до средины мая. Решением, в частности, предусмотрено продолжение мер по снижению потребления угля антрацитовой группы тепловыми электростанциями и применение в случае необходимости графиков почасового отключения электроэнергии и графиков аварийного отключения, а также введение особых графиков нагрузки энергоблоков атомных электростанций. На данный момент на Украине из-за дефицита антрацита были остановлены пять ТЭС.

При этом Украина планирует заменить антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки. По словам главы Минэнерго Украины Игоря Насалика, большинство украинских электрогенерирующих предприятий начали подготовку к импорту антрацита из ЮАР.