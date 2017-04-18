В Лондоне несколько станций метро эвакуировали из-за тостера

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Несколько станций лондонского метро были вынуждены приостановить работу после того, как пожарная сигнализация сработала от запаха поджаренных тостов, сообщает газета Evening Standard. © Flickr/ Daniel Spils В Гомеле из-за кастрюли с драниками провели эвакуацию и вызвали саперов

Как отмечает издание, инциденты произошли независимо друг от друга на разных станциях метро, две из которых являются наиболее загруженными. Сотрудники метрополитена поджаривали хлеб в тостерах в комнатах для приема пищи, после чего сработала пожарная сигнализация. Станции метро были закрыты и эвакуированы.

По данным газеты, еще одна станция была закрыта после того, как пожарная сигнализация сработала от электронной сигареты.