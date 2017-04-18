В Лондоне несколько станций метро эвакуировали из-за тостера

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Несколько станций лондонского метро были вынуждены приостановить работу после того, как пожарная сигнализация сработала от запаха поджаренных тостов, сообщает газета Evening Standard.
Как отмечает издание, инциденты произошли независимо друг от друга на разных станциях метро, две из которых являются наиболее загруженными. Сотрудники метрополитена поджаривали хлеб в тостерах в комнатах для приема пищи, после чего сработала пожарная сигнализация. Станции метро были закрыты и эвакуированы.
По данным газеты, еще одна станция была закрыта после того, как пожарная сигнализация сработала от электронной сигареты.