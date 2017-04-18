В Нью-Йорке задержали работника ООН по подозрению в серии ограблений банков

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Полиция задержала 53-летнего работника ООН Абдуллаха Шуайбу по подозрению в серии ограблений банков в Нью-Йорке за последние полтора месяца, передает местный телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным полиции, мужчина подозревается в совершении как минимум четырех ограблений банков. Как отмечает телеканал, в настоящее время мужчине предъявлены обвинения в двух ограблениях и двух попытках ограбления.

Как сообщается, Шуайбу работает специалистом по коммуникациям в ООН. Тем не менее, по словам представителя организации, он не был непосредственным сотрудником.