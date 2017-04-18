Мэй рассказала, когда приняла решение о досрочных выборах

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила телеканалу ITV News, что приняла решение провести 8 июня досрочные выборы на отдыхе на севере Уэльса.
"Потенциальные попытки поставить под угрозу или сорвать эту процедуру (Brexit – ред.) в будущем стали более очевидными, и перед Пасхой я провела несколько дней, прогуливаясь в Уэльсе со своим мужем, долго думала об этом и пришла к решению, что провести выборы — это способ обрести эту стабильность", — заявила телеканалу Мэй.
Exclusive: PM tells @Peston her walking holiday #GeneralElection U-turn is not putting party before country https://t.co/kSadBGJu6S pic.twitter.com/qI1CJkx8L5— ITV News (@itvnews) 18 апреля 2017 г.
Мэй объяснила необходимость проведения досрочных выборов желанием укрепить единство в правительстве в отношении начавшейся в марте процедуры Brexit. Это решение она приняла на фоне публикации данных опросов, согласно которым правящая партия консерваторов увеличила рейтинг популярности.