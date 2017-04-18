Мэй рассказала, когда приняла решение о досрочных выборах

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила телеканалу ITV News, что приняла решение провести 8 июня досрочные выборы на отдыхе на севере Уэльса.

Во вторник Мэй объявила о проведении в Великобритании досрочных парламентских выборов, по итогам которых будет сформирован новый кабинет министров. Как ожидается, парламент утвердит решение о проведении выборов в среду.

"Потенциальные попытки поставить под угрозу или сорвать эту процедуру (Brexit – ред.) в будущем стали более очевидными, и перед Пасхой я провела несколько дней, прогуливаясь в Уэльсе со своим мужем, долго думала об этом и пришла к решению, что провести выборы — это способ обрести эту стабильность", — заявила телеканалу Мэй.

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Мэй объяснила необходимость проведения досрочных выборов желанием укрепить единство в правительстве в отношении начавшейся в марте процедуры Brexit. Это решение она приняла на фоне публикации данных опросов, согласно которым правящая партия консерваторов увеличила рейтинг популярности.