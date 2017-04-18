В Афганистане ликвидировали 16 талибов

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Не менее 16 боевиков радикального движения "Талибан", в том числе теневой губернатор уничтожены в провинции Кундуз на севере Афганистана, передает агентство Khaama Press со ссылкой на полицию.

Как сообщила полиция, авиаудар по боевикам был нанесен в понедельник. Отмечается, что остается не ясным, кто осуществил удар — ВВС Афганистана или ВС США. В результате удара был ликвидирован теневой губернатор талибов Кари Таеб (Qari Tayeb) и еще 15 боевиков.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).