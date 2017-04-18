Россия и Кувейт сотрудничают по ситуации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Россия и Кувейт координируют свои позиции по ситуации на Ближнем Востоке, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.
По словам Богданова, "политическая доктрина кувейтского руководства отличается сбалансированностью и объективностью".
"Именно поэтому мы полагаемся на советы наших кувейтских друзей в понимании тех процессов, которые происходят в регионе, потому что они лучше знают ситуацию там", — отметил замглавы МИД РФ.
Как сказал Богданов, "между Кувейтом и Россией существует давняя дружба". "Мы сотрудничаем в различных областях — в экономике, нефтегазовой отрасли, а также по вопросам противодействия терроризму", — отметил он.