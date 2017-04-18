В Киеве возбудили 19 дел после нападений на банки

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости. Полиция Киева возбудила 19 уголовных дел по факту повреждения в марте-апреле помещений или имущества банковских учреждений, в том числе украинских "дочек" банков РФ, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Радикалы из украинской партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", в марте-апреле 2017 года провели ряд демонстраций возле украинских "дочек" банков РФ в разных городах Украины, в том числе в Киеве. Блокада была ненадолго прекращена, однако 10 апреля радикалы возобновили акцию. Они требуют, чтобы российские банки ушли с украинского рынка.

"В марте-апреле 2017 года начато 19 уголовных производств по фактам повреждения имущества банковских учреждений", — сказали в пресс-службе.

Ранее подавшая в отставку глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева сообщила, что МВФ выразил обеспокоенность в связи с актами вандализма в отношении российских банков. По ее словам, при подписании обновленного меморандума с фондом Киев обязался остановить такие действия и защитить банковские учреждения.