Британская рулетка: зачем Терезе Мэй досрочные выборы в парламент

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила дату досрочных выборов в нижнюю палату парламента страны. Голосование пройдет 8 июня. Такое решение принял на своем заседании кабинет министров, в среду законопроект о досрочных выборах будет внесен в парламент. Для его принятия необходима поддержка двух третей депутатов.

По словам Мэй, досрочные выборы позволят укрепить в правительстве и парламенте единство, которое так необходимо в условиях выхода Великобритании из Европейского союза.

Зачем нужны досрочные выборы?

Требования провести досрочные парламентские выборы и сформировать новое правительство звучали в Великобритании со второй половины прошлого года и в последнее время раздавались все чаще. С ними выступала не только оппозиция, но и представители правящей Консервативной партии. При этом, если первые надеются на то, что им удастся изменить политику страны и, возможно, даже отказаться от планов по Brexit (что, с точки зрения права, практически невозможно), то вторые рассчитывают как раз на обратное — на укрепление и сплочение исполнительной и законодательной ветвей власти в непростой период прощания с ЕС.

Летом 2016 года подданные Ее Величества на референдуме проголосовали за выход страны из Евросоюза. Глава правительства Дэвид Кэмерон, который, организуя плебисцит, рассчитывал на иной результат волеизъявления британцев, ушел в отставку, и его место заняла Тереза Мэй, к тому моменту ставшая лидером консерваторов. Она тут же превратилась в удобную мишень для политических оппонентов, которые постоянно напоминают ей, что она не была избрана народом.

Несмотря на это, правительство раз за разом не соглашалось на досрочные выборы. Одно из таких заявлений на Даунинг-стрит сделали менее месяца назад — 20 марта.

"Наша позиция по поводу досрочных выборов не изменилась. У правительства нет планов проводить досрочные выборы", — сказал журналистам официальный представитель канцелярии премьер-министра.

Во вторник, 18 апреля, Тереза Мэй заявила, что правительство решило провести всеобщие выборы, которые состоятся 8 июня.

"Отсутствие единства в правительстве не принесет успеха при переговорах с ЕС", — отметила премьер-министр, подчеркнув, что выход из Евросоюза является неизменной целью для консерваторов.

"Если мы не проведем эти выборы, они (оппозиция. — Прим. ред.) продолжат вести свои политические игры. <…> Я уверена, что необходимо гарантировать сильное и стабильное лидерство, в котором нуждается эта страна", — подчеркнула Мэй, по словам которой "страна действует как единое целое, а Вестминстер (то есть парламент и правительство. — Прим. ред.) — нет".

Ранее оппозиционная Лейбористская партия обещала заблокировать в парламенте утверждение финального соглашения о выходе из Евросоюза, Либерально-демократическая партия постоянно парализует работу нижней палаты, а Шотландская национальная партия, по сути, бойкотирует все действия правительства.

© AFP 2017/ Daniel Sorabji Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время объявления даты всеобщих выборов, назначенных на 8 июня. 18 апреля 2017 года

Как изменятся парламент и правительство?

Выборы должны пройти в палату общин (члены верхней палаты лордов имеют пожизненный статус). В настоящий момент из 650 мест в нижней палате 330 принадлежат консерваторам, 232 места — лейбористам, 54 — шотландским националистам, а девять мест — либеральным демократам.

Расчет консерваторов во главе с Мэй строится на том, что в результате выборов им удастся значительно увеличить число принадлежащих им депутатских мандатов. За последние месяцы тори стали в Великобритании партией Brexit, и многие евроскептики, включая членов партии UKIP, теперь переходят к ним.

Компания YouGov, специализирующаяся на исследованиях в интернете, провела в конце марта очередной опрос, согласно которому лейбористов поддерживают 37% британских избирателей, тогда как консерваторов — 34%, хотя год назад отрыв лейбористов достигал 16%. У либерал-демократов уровень поддержки населения составляет 14%.

Консерваторы надеются, что выборы позволят им укрепить свое положение и заодно нанести новый удар по слабеющей Лейбористской партии. Получив больше мест в палате общин, они смогут легче преодолевать саботаж и бойкот со стороны оппозиции. И в итоге это облегчит процесс выхода страны из ЕС.

Новый парламент должен будет сформировать новое правительство. В случае укрепления консерваторов они смогут усилить его за счет своих представителей и сделать политически более монолитным. А заодно, что очень вероятно, и избавиться от наиболее слабых звеньев, каковым является, к примеру, глава Форин-офиса эпатажный Борис Джонсон, пару недель назад оскандалившийся с отменой своего визита в Россию. Что многие в стране и за ее пределами расценили как демонстрацию несамостоятельности британской дипломатии.

По сообщениям британской прессы, в последние дни на Даунинг-стрит произошел серьезный раскол: два ключевых члена кабинета — главы МИД и Минобороны Борис Джонсон и Майкл Фэллон — выступают за продолжение жесткого военного вмешательства Запада в сирийский конфликт, тогда как Тереза Мэй отказывается поддержать идею нанесения новых ударов по Сирии.

Таблоид The Sun сообщил даже, что именно из-за этих противоречий и был отменен визит Джонсона в Москву — Мэй просто не доверяет своему министру иностранных дел.

Срок Терезы Мэй на посту премьера в случае удачных для нее выборов будет продлен еще на два года (сейчас ее полномочия должны истечь в 2020-м). В то же время, несмотря на рост популярности Консервативной партии, личный рейтинг Мэй в последнее время неуклонно снижается, и это, по мнению аналитиков, может отразиться на итогах выборов самым непредсказуемым образом — достаточно вспомнить неожиданные результаты референдума по Brexit.

© AFP 2017/ Pool/Kirsty Wigglesworth Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления с речью о предстоящем выходе страны из ЕС

Поддержат ли депутаты?

Учитывая, что требования провести досрочные выборы исходили прежде всего от оппозиции, а решение об их организации приняло правительство во главе с лидером правящей партии, высока вероятность того, что законопроект наберет в палате общин необходимое большинство голосов.

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин отреагировал на заявление Мэй практически сразу, поддержав решение правительства.

"Я приветствую решение премьер-министра предоставить британскому народу возможность избрать правительство, которое поставит на первое место интересы большинства", — написал он в своем Twitter.

I welcome the PM’s decision to give the British people the chance to vote for a government that will put the interests of the majority first pic.twitter.com/9P3X6A2Zpw — Jeremy Corbyn MP (@jeremycorbyn) 18 апреля 2017 г.

​Похожую оценку дал решению о проведении выборов и лидер либерал-демократов Тим Фаррон.

"Это возможность изменить направление развития страны. Если вы не хотите катастрофически тяжелого Brexit. Если вы хотите, чтобы Британия осталась в едином рынке. Если вы хотите, чтобы Британия оставалась открытой, толерантной и единой. Это ваш шанс", — цитирует заявление Фаррона BBC.

То, что выборы принесут изменения, предвидят все британские политики. Но каждый рассчитывает на свой результат.

"Внеочередные выборы в Великобритании дополняют картину общей нестабильности в сегодняшнем мире. В США неожиданно для многих был избран президентом Дональд Трамп, объявивший о принципиально новых подходах к американской внутренней и внешней политике. Вот-вот состоятся президентские выборы во Франции, исход которых предсказать сегодня не так-то просто. В этом же году предстоят парламентские выборы в Германии, где также могут произойти неожиданные перемены. И ко всему этому добавляются британские выборы, причем совсем не исключено, что и они могут преподнести миру новый "сюрприз". Такая ситуация неопределенности, как видим, складывается во всех ведущих странах Запада", — отмечает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.