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В мире

Британская рулетка: зачем Терезе Мэй досрочные выборы в парламент

18:0518.04.2017
(обновлено: 18:19 18.04.2017)
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на Даунинг-стрит, 10. 18 апреля 2017 года
© AFP 2017/ Daniel Leal-Olivas

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила дату досрочных выборов в нижнюю палату парламента страны. Голосование пройдет 8 июня. Такое решение принял на своем заседании кабинет министров, в среду законопроект о досрочных выборах будет внесен в парламент. Для его принятия необходима поддержка двух третей депутатов.

По словам Мэй, досрочные выборы позволят укрепить в правительстве и парламенте единство, которое так необходимо в условиях выхода Великобритании из Европейского союза.

Зачем нужны досрочные выборы?

Противники выхода Великобритании из Европейского Союза (ЕС) на улице Лондона. Архивное фото
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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Досрочные выборы в Британии не изменят планы по Brexit, заявили в ЕС
Требования провести досрочные парламентские выборы и сформировать новое правительство звучали в Великобритании со второй половины прошлого года и в последнее время раздавались все чаще. С ними выступала не только оппозиция, но и представители правящей Консервативной партии. При этом, если первые надеются на то, что им удастся изменить политику страны и, возможно, даже отказаться от планов по Brexit (что, с точки зрения права, практически невозможно), то вторые рассчитывают как раз на обратное — на укрепление и сплочение исполнительной и законодательной ветвей власти в непростой период прощания с ЕС.

Летом 2016 года подданные Ее Величества на референдуме проголосовали за выход страны из Евросоюза. Глава правительства Дэвид Кэмерон, который, организуя плебисцит, рассчитывал на иной результат волеизъявления британцев, ушел в отставку, и его место заняла Тереза Мэй, к тому моменту ставшая лидером консерваторов. Она тут же превратилась в удобную мишень для политических оппонентов, которые постоянно напоминают ей, что она не была избрана народом.

© РИА Новости. Алекс Макнотон
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Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и его супруга Саманта во время выступления с заявлением об отставке

Несмотря на это, правительство раз за разом не соглашалось на досрочные выборы. Одно из таких заявлений на Даунинг-стрит сделали менее месяца назад — 20 марта.

"Наша позиция по поводу досрочных выборов не изменилась. У правительства нет планов проводить досрочные выборы", — сказал журналистам официальный представитель канцелярии премьер-министра.

Во вторник, 18 апреля, Тереза Мэй заявила, что правительство решило провести всеобщие выборы, которые состоятся 8 июня.

"Отсутствие единства в правительстве не принесет успеха при переговорах с ЕС", — отметила премьер-министр, подчеркнув, что выход из Евросоюза является неизменной целью для консерваторов.

"Если мы не проведем эти выборы, они (оппозиция. — Прим. ред.) продолжат вести свои политические игры. <…> Я уверена, что необходимо гарантировать сильное и стабильное лидерство, в котором нуждается эта страна", — подчеркнула Мэй, по словам которой "страна действует как единое целое, а Вестминстер (то есть парламент и правительство. — Прим. ред.) — нет".

Ранее оппозиционная Лейбористская партия обещала заблокировать в парламенте утверждение финального соглашения о выходе из Евросоюза, Либерально-демократическая партия постоянно парализует работу нижней палаты, а Шотландская национальная партия, по сути, бойкотирует все действия правительства.

© AFP 2017/ Daniel Sorabji
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время объявления даты всеобщих выборов, назначенных на 8 июня. 18 апреля 2017 года

Как изменятся парламент и правительство?

Выборы должны пройти в палату общин (члены верхней палаты лордов имеют пожизненный статус). В настоящий момент из 650 мест в нижней палате 330 принадлежат консерваторам, 232 места — лейбористам, 54 — шотландским националистам, а девять мест — либеральным демократам.

Даунинг-стрит. Архивное фото
© РИА Новости. Артур Александров
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Досрочные выборы не повлияют на сроки Brexit, заявил представитель Мэй

Расчет консерваторов во главе с Мэй строится на том, что в результате выборов им удастся значительно увеличить число принадлежащих им депутатских мандатов. За последние месяцы тори стали в Великобритании партией Brexit, и многие евроскептики, включая членов партии UKIP, теперь переходят к ним.

Компания YouGov, специализирующаяся на исследованиях в интернете, провела в конце марта очередной опрос, согласно которому лейбористов поддерживают 37% британских избирателей, тогда как консерваторов — 34%, хотя год назад отрыв лейбористов достигал 16%. У либерал-демократов уровень поддержки населения составляет 14%.

Консерваторы надеются, что выборы позволят им укрепить свое положение и заодно нанести новый удар по слабеющей Лейбористской партии. Получив больше мест в палате общин, они смогут легче преодолевать саботаж и бойкот со стороны оппозиции. И в итоге это облегчит процесс выхода страны из ЕС.

Новый парламент должен будет сформировать новое правительство. В случае укрепления консерваторов они смогут усилить его за счет своих представителей и сделать политически более монолитным. А заодно, что очень вероятно, и избавиться от наиболее слабых звеньев, каковым является, к примеру, глава Форин-офиса эпатажный Борис Джонсон, пару недель назад оскандалившийся с отменой своего визита в Россию. Что многие в стране и за ее пределами расценили как демонстрацию несамостоятельности британской дипломатии.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Габриэль: досрочные выборы в Британии могут помочь переговорам о Brexit

По сообщениям британской прессы, в последние дни на Даунинг-стрит произошел серьезный раскол: два ключевых члена кабинета — главы МИД и Минобороны Борис Джонсон и Майкл Фэллон — выступают за продолжение жесткого военного вмешательства Запада в сирийский конфликт, тогда как Тереза Мэй отказывается поддержать идею нанесения новых ударов по Сирии.

Таблоид The Sun сообщил даже, что именно из-за этих противоречий и был отменен визит Джонсона в Москву — Мэй просто не доверяет своему министру иностранных дел.

Срок Терезы Мэй на посту премьера в случае удачных для нее выборов будет продлен еще на два года (сейчас ее полномочия должны истечь в 2020-м). В то же время, несмотря на рост популярности Консервативной партии, личный рейтинг Мэй в последнее время неуклонно снижается, и это, по мнению аналитиков, может отразиться на итогах выборов самым непредсказуемым образом — достаточно вспомнить неожиданные результаты референдума по Brexit.

© AFP 2017/ Pool/Kirsty Wigglesworth
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления с речью о предстоящем выходе страны из ЕС

Поддержат ли депутаты?

Учитывая, что требования провести досрочные выборы исходили прежде всего от оппозиции, а решение об их организации приняло правительство во главе с лидером правящей партии, высока вероятность того, что законопроект наберет в палате общин необходимое большинство голосов.

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин отреагировал на заявление Мэй практически сразу, поддержав решение правительства.

"Я приветствую решение премьер-министра предоставить британскому народу возможность избрать правительство, которое поставит на первое место интересы большинства", — написал он в своем Twitter.

​Похожую оценку дал решению о проведении выборов и лидер либерал-демократов Тим Фаррон.

"Это возможность изменить направление развития страны. Если вы не хотите катастрофически тяжелого Brexit. Если вы хотите, чтобы Британия осталась в едином рынке. Если вы хотите, чтобы Британия оставалась открытой, толерантной и единой. Это ваш шанс", — цитирует заявление Фаррона BBC.

То, что выборы принесут изменения, предвидят все британские политики. Но каждый рассчитывает на свой результат.

"Внеочередные выборы в Великобритании дополняют картину общей нестабильности в сегодняшнем мире. В США неожиданно для многих был избран президентом Дональд Трамп, объявивший о принципиально новых подходах к американской внутренней и внешней политике. Вот-вот состоятся президентские выборы во Франции, исход которых предсказать сегодня не так-то просто. В этом же году предстоят парламентские выборы в Германии, где также могут произойти неожиданные перемены. И ко всему этому добавляются британские выборы, причем совсем не исключено, что и они могут преподнести миру новый "сюрприз". Такая ситуация неопределенности, как видим, складывается во всех ведущих странах Запада", — отмечает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

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