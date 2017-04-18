В Турции задержали около 50 участников протестов против итогов референдума

АНКАРА, 18 апр — РИА Новости, Федор Смирнов. Турецкая полиция задержала в разных городах страны по меньшей мере 49 человек, участвовавших в акциях протеста против итогов прошедшего в воскресенье конституционного референдума, сообщает во вторник газета Hurriyet.

Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской в воскресенье закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов. Окончательные итоги будут подведены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций.

Оппозиция потребовала отмены итогов референдума, в частности, сославшись на незаконность решения избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.

Четырнадцать протестующих были задержаны полицией в средиземноморской провинции Анталья, в которой большинство избирателей выступили против конституционной реформы. В акции участвовали по меньшей мере 50 человек, которые собрались в историческом центре города. Полиция потребовала от них разойтись, так как акция не была санкционирована, и использовала слезоточивый газ и водометы после того, как протестующие отказались подчиниться этому требованию.

Десять человек задержаны в городе Эскишехир в центральной части страны. Полиция разогнала группу протестующих, которые в ходе акции стучали в кастрюли и сковородки, скандируя: "Нет президентской системе".

Двадцать пять человек, в основном студентов, были задержаны в ходе протестов в Измире на западе Турции, подавляющее большинство жителей которого проголосовало против конституционных изменений. Во время разгона группы протестующих полиция применила водометы и слезоточивый газ.

Акции протеста прошли также в Анкаре, Стамбуле и Мармарисе, но о задержаниях в этих городах не сообщается.