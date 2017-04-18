Олланд похвалил спецслужбы за задержание подозреваемых в подготовке теракта

ПАРИЖ, 18 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Франсуа Олланд похвалил спецслужбы и полицию за задержание в Марселе двух человек, подозреваемых в подготовке теракта, который должен был произойти в ближайшие дни.

"Все, что я могу сказать, так это то, что наши спецслужбы и полицейские сработали замечательно и позволили остановить двух этих людей. Они предстанут перед судьями с тем, чтобы мы узнали их истинные мотивы", — сказал Олланд. Его заявление транслировал телеканал BFMTV

Утром во вторник в южном французском городе Марсель были задержаны два человека — Махидин (1987 года рождения) и Клеман (1993 года рождения), готовившие теракт, который должен был прогреметь на завершающем этапе президентской гонки во Франции. Молодые люди были известны французским спецслужбам в связи со склонностью к радикализации.

В доме, где были задержаны подозреваемые, обнаружено оружие и взрывчатое вещество типа TATP (пероксид ацетона).

Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.