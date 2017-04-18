В ДНР заявили об усилении позиций силовиков на линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (148)

ДОНЕЦК, 18 апр — РИА Новости. Украинские силовики усиливают позиции у линии соприкосновения в Донбассе, заявил во вторник журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Командование ВСУ (вооруженных сил Украины) продолжает проводить мероприятия по усилению своих позиций вдоль всей линии соприкосновения. Так, по данным нашей разведки, отмечено прибытие в Новолуганское 11 минометов калибром 120 и 82 миллиметра и 200 военнослужащих из состава 53 отдельной механизированной бригады", — сказал Басурин.

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