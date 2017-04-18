Дочь Атамбаева удалилась из соцсетей из-за критики фото с кормлением грудью

БИШКЕК, 18 апр – РИА Новости. Младшая дочь президента Киргизии Алмазбека Атамбаева художница Алия Шагиева удалила свои страницы в соцсетях после критики недоброжелателей.

Двадцатилетняя Алия Шагиева носит фамилию своей матери, чтобы избежать обвинений в использовании родственных связей с президентом. В соцсетях девушка, 20 марта родившая первенца — сына Таира, публиковала фотографии своих картин и размышления о жизни и материнстве. Неординарные мысли молодой художницы, подхваченные местными и мировыми СМИ, сделали ее странички самыми посещаемыми в Киргизии. При этом на девушку обрушился шквал критики, которая стала особенно резкой после появления фотографий со сценами кормления малыша.

В своих постах Шагиева критиковала гендерное неравенство и дискриминацию кормящих матерей.

"Кормление ребенка "по требованию" (в общественном месте — ред.) является наиболее физиологически полезным способом, а вот ситуация, когда ребенок получает еду, успев посинеть от плача, является травматичной", — писала она.

На днях материал под названием "Дочь президента Кыргызстана обвиняется в том, что "опозорила" свою семью, опубликовав фотографии грудного вскармливания в стране, состоящей на 75% из мусульман", посвященный Шагиевой, опубликовала на своем сайте британская газета Daily Mail

Во вторник Алия сообщила, что закрывает все свои странички, оставив только одну.

"Это моя единственная личная страница в Сети, на которой больше ничего не появится. Я здесь для общения с людьми, для ведения страницы по творчеству "остатки честности" и ради новостей групп, на которые подписана. Честность никому не нужна", — написала она.

У Алмазбека Атамбаева шестеро детей от двух браков – три дочери и трое сыновей. Его вторая жена Раиса Атамбаева — врач, кандидат медицинских наук.

Младшая дочь президента замужем за программистом Константином Рязановым. В марте прошлого года в Бишкеке прошла выставка Алии Шагиевой под названием "Метаморфозы". Все средства, вырученные от продажи картин, художница передала общественному фонду родителей детей с синдромом Дауна "Сантерра". Позже девушка презентовала коллекцию летней одежды в стиле унисекс, украшенной черно-белыми принтами с собственных картин.