Дочь Атамбаева удалилась из соцсетей из-за критики фото с кормлением грудью

БИШКЕК, 18 апр – РИА Новости. Младшая дочь президента Киргизии Алмазбека Атамбаева художница Алия Шагиева удалила свои страницы в соцсетях после критики недоброжелателей.
В своих постах Шагиева критиковала гендерное неравенство и дискриминацию кормящих матерей.
"Кормление ребенка "по требованию" (в общественном месте — ред.) является наиболее физиологически полезным способом, а вот ситуация, когда ребенок получает еду, успев посинеть от плача, является травматичной", — писала она.Daily Mail.
Во вторник Алия сообщила, что закрывает все свои странички, оставив только одну.
"Это моя единственная личная страница в Сети, на которой больше ничего не появится. Я здесь для общения с людьми, для ведения страницы по творчеству "остатки честности" и ради новостей групп, на которые подписана. Честность никому не нужна", — написала она.
Младшая дочь президента замужем за программистом Константином Рязановым. В марте прошлого года в Бишкеке прошла выставка Алии Шагиевой под названием "Метаморфозы". Все средства, вырученные от продажи картин, художница передала общественному фонду родителей детей с синдромом Дауна "Сантерра". Позже девушка презентовала коллекцию летней одежды в стиле унисекс, украшенной черно-белыми принтами с собственных картин.