Украина ждет досрочных парламентских выборов и отмашки от Трампа

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Осенью на Украине могут состояться досрочные парламентские выборы. При условии, если на то будет политическая воля. Но украинский президент Петр Порошенко может попытаться оставить все в нынешнем состоянии: неработающий парламент, несамостоятельное в своих решениях правительство и нереализованные Минские соглашения.

Заморозить нынешнюю ситуацию, пусть она и плоха для украинского президента, для Порошенко менее опасно, чем решиться на перемены, к которым могут привести досрочные парламентские выборы. Но и делать что-то надо, иначе нынешняя Верховная рада сорвет любые планы президентской команды. Что она в последнее время и делает.

А то, в какую сторону качнутся весы, во многом зависит от внешнеполитической ситуации и того алгоритма, который задаст Украине новая администрация США. Американский президент Дональд Трамп пока молчит.

Парламентский кризис

С начала нынешнего года парламент Украины пребывает в перманентном кризисе. Несколько раз заседания срывались из-за демонстративной неявки депутатов в зал заседаний. Депутаты-радикалы возглавили ими же организованную блокаду Донбасса, которая нанесла удар по экономическим планам правительства. Депутаты из "Оппозиционного блока" периодически выступают с трибуны на русском языке, что воспринимается остальной частью депутатского корпуса как подрыв основ государственности. Поэтому заседания закрываются.

Наконец, депутаты сорвали голосование по закону о Конституционном суде, инициированном президентом. Девять месяцев законопроект обсуждали в комитетах и комиссиях, девять месяцев администрация президента собирала под него голоса, но в середине апреля парламент проголосовал против закона, и его пришлось отправить в архив. Даже не довели до второго чтения.

Очевидно, что основная часть депутатского корпуса в данном случае просто сорвала президентскую инициативу, показав тем самым нежелание следовать президентским курсом.

В парламенте, как утверждают и оппозиция, и экспертное сообщество, у правящей пропрезидентской коалиции нет парламентского большинства — предусмотренных конституцией 226 голосов. Спикер парламента Андрей Парубий уже четыре месяца отказывается обнародовать поименный список членов правящей парламентской коалиции, но итоги голосования по тому же законопроекту о Конституционном суде говорят сами за себя. Президент не смог собрать большинства голосов под свой законопроект.

В Верховной раде — кризис, она недееспособна, может принимать решения только ситуативно, то есть лишь по отдельным законопроектам, не имеющим принципиального значения для страны.

В середине апреля парламент взял паузу, объявив, что депутаты будут в течение ближайшего месяца работать в округах. Пауза нужна депутатам для перегруппировки сил и очередного выяснения, кто с кем и против кого будет дружить дальше.

Премьерские ожидания

Украинское правительство во главе с премьером Украины Владимиром Гройсманом было назначено парламентом 14 апреля 2016 года. В течение года оно обладало иммунитетом от роспуска. Но 14 апреля 2017-го правительство должно было отчитаться перед Верховной радой. В случае положительного решения кабинет министров мог продолжать работу либо, если вердикт депутатов был бы отрицательным, — должен был уйти в отставку.

"Кабмин за год работы в целом удержал ситуацию и не допустил больших провалов, — сказал РИА Новости бывший руководитель правительства Украины Сергей Арбузов. — Но, с другой стороны, стабильность — это совершенно не то, что нужно стране после обвала экономики за предыдущие два года на 17%. Владимир Гройсман не показал себя ни самостоятельным руководителем, ни реформатором.

Экономическую политику определяет МВФ, политические вопросы решает президент. Премьер же в этой причудливой конфигурации выполняет роль некоего завхоза. То, что это ненормально и бесперспективно, все в стране прекрасно понимают".

Но самое сложное у правительства впереди. В соответствии с последними указаниями МВФ, правительство должно провести в стране две непопулярные реформы — пенсионную, предполагающую повышение пенсионного возраста, и земельную, с отменой моратория на продажу земли. Обе реформы правительство обязано провести через парламент. Однако нынешний парламент, скорее всего, за эти реформы не проголосует. Избиратели против повышения пенсионного возраста и продажи земли. Большинства у правящей коалиции, как уже сказано, нет.

В результате правительство Гройсмана может не получить очередной транш МВФ, без которого экономика страны рухнет. Поэтому пауза на месяц, взятая парламентом, для Гройсмана важна как передышка для перегруппировки сил перед решительными действиями в Верховной раде.

Отчет правительства в Верховной раде депутаты решили тоже отложить на месяц, ведь, как утверждает Арбузов, "в принципе, не очень и хотели, потому что сейчас в украинском парламенте нет четкого понимания, как действовать в сложившейся ситуации. Гройсман много кого не устраивает, но, во-первых, непонятно, на кого его менять, а во-вторых, далеко не всем в Верховной раде хочется перемен".

Президентский выбор

Президент Порошенко выстраивал конструкцию власти под себя. На ключевые посты расставил своих людей — в СБУ, правительстве, Генпрокуратуре и так далее. Три года система работала со сбоями, скандалами и подкупом депутатов.

В результате Порошенко сумел фактически заморозить внутриполитическую ситуацию. Реформ нет, недовольных много, но ситуация хоть и с трудом, но контролируется. Когда же она выходит из-под контроля, как получилось, например, с блокадой Донбасса, Порошенко сам возглавляет инициативы своих оппонентов.

Но националисты и оппозиция в этой ситуации почувствовали слабину президента и начали срывать другие его инициативы, подталкивая Порошенко и его команду к полному краху.

Заморозил Порошенко и ситуацию во внешней политике, умудрившись в течение двух лет со дня подписания Минских соглашений не выполнить из них практически ни одного пункта. Эмиссары ЕС, послы на Украине призывают Порошенко приступить к реализации политической части соглашений — объявить амнистию, придать ныне неподконтрольным территориям статус особых, назначить выборы местных органов власти, и так далее. Но украинский президент на это не идет.

Не идет по понятным причинам. Он опасается действий радикалов, в свое время получивших оружие, чему активно способствовала сама власть.

Кроме того, президент понимает, что мирные инициативы, направленные на урегулирование ситуации на востоке страны, он не сможет провести через, по сути, оппозиционный ему парламент, к тому же парламент войны, а не мира (он избирался осенью 2014 года в момент горячего противостояния с Донбассом).

Новая администрация президента США Дональда Трампа пока на словах продекларировала поддержку Минских соглашений. Но это же делала и предыдущая администрация, подогревая тем не менее воинственные настроения в украинском обществе.

Теперь Порошенко выжидает, что сделает администрация Трампа — будет усиливать санкции в отношении России и провоцировать усиление конфликта в Донбассе или реально потребует от украинского президента выполнения Минских соглашений.

Мирный сценарий потребует смены прежде всего законодательного органа — парламента, и тогда Порошенко может, инициировав отставку правительства, на этой основе объявить досрочные парламентские выборы. Замороженная ситуация предполагает, наоборот, сохранение и правительства, и парламента.

От Трампа пока ясных сигналов не поступает. И поэтому парламентская месячная пауза выгодна и Петру Порошенко. Он ждет сигналов из Вашингтона и готовит два альтернативных сценария — роспуск Верховной рады или сохранение статус-кво в правительстве и парламенте.