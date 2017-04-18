Financial Times: американские консерваторы видят в Путине союзника

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Многие американские консерваторы считают Россию естественным союзником США в социальных вопросах, несмотря на недавние заявления Трампа об ухудшении отношений между Вашингтоном и Москвой, пишет Financial Times.

На прошлой неделе Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме, что "в настоящий момент США совсем не удается поладить с Россией", добавив, что сейчас отношения между Вашингтоном и Москвой находятся на "самом низком уровне".

"Отношения администрации Трампа и России, вероятно, меняются, но Владимир Путин может до сих пор похвастаться сильной поддержкой со стороны одной из частей американского общества, а именно консервативного движения", — говорится в статье.

По словам авторов материала, в первую очередь это представители групп, защищающих традиционные ценности.

"Конечно, есть огромное количество сфер, в которых мы сотрудничаем. Мы работаем с нашими российскими друзьями уже очень давно", — говорит Брайан С.Браун, президент Национальной организации по вопросам браков (National Organization for Marriage), представители которой, в частности, выступают против однополых браков.

Консерваторы из тех движений, которые обеспокоены в первую очередь социальными вопросами и проблемами сохранения традиционных ценностей, всегда были одними из самых ярых сторонников Путина на Западе, утверждают авторы.

"Путин говорил о вещах, которые играют большую роль для христианских консерваторов, в их глазах он выглядит как идеологический сторонник", — отметил эксперт по политологии из исследовательского центра Rand Сэмюэл Шарап. С его точки зрения, Москвы попытается использовать близость с некоторыми американскими консервативными группами в своих интересах.

Некоторые консерваторы открещиваются от поддержки российского президента, отмечая, тем не менее, необходимость совместной работы с Москвой. "Совсем необязательно вышагивать вместе с русскими на параде по Мэдисон Авеню в Нью-Йорке, — утверждает президент Центра поддержки семьи и прав человека (Center for Family and Human Rights) Остин Руз. — Но мы не выбираем тех, с кем приходится работать".

FT отмечает, что Руз и Браун неоднократно посещали Москву, в частности, в 2014 году они приезжали на конференцию, посвященную семейным ценностям.

Другие консервативные группы тоже положительно высказываются о Путине — или, по крайней мере, высказываются за более тесные связи с Россией. Например, либертарианцы от Республиканской партии, в том числе бывший кандидат в президенты США сенатор Рэнд Пол. В целом поддержка российского президента со стороны американских республиканцев с 2015 года утроилась — с 12% до 32%.