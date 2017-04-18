СМИ: Клинтон извинялась перед Обамой за проигрыш на выборах

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон просила прощения у Барака Обамы за проигрыш на выборах, пишет газета The Washington Post.

Издание ссылается на отрывок из новой книги репортеров Джонатана Аллена и Эми Парнс Shattered, в которой подобно описана ночь подсчета голосов.

Когда стало понятно, что победу одержал Дональд Трамп, Клинтон попросила телефон и поздравила соперника. "Мои поздравления, Дональд", — сказала она.

Затем Клинтон связалась с Бараком Обамой. "Господин президент, мне очень жаль", — сказала она.

Выборы президента США состоялись 8 ноября 2016 года. Победу одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, он набрал большее количество голосов выборщиков.