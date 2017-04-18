Во Франции на месте задержания предполагаемых террористов нашли взрывчатку

ПАРИЖ, 18 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Взрывчатое вещество типа TATP (пероксид ацетона) обнаружено в Марселе на месте задержания двух подозреваемых в подготовке теракта во Франции, сообщили во вторник в эфире телеканала BFMTV.

"В доме в III округе Марселя была обнаружена взрывчатка типа TATP, обыски еще продолжаются", — сообщили в эфире телеканала.

Утром во вторник стало известно, что в южном французском городе Марсель были задержаны два человека — Махидин (1987 года рождения) и Клеман (1993 года рождения), готовившие теракт, который должен был прогреметь на завершающем этапе президентской гонки во Франции. Молодые люди были известны французским спецслужбам в связи со склонностью к радикализации.

На прошлой неделе глава МВД Маттиас Фекль заявил, что не исключает угроз, в том числе со стороны экстремистов, и что "риск теракта максимален". Тогда же стало известно, что безопасность на президентских выборах будут обеспечивать более 50 тысяч полицейских и жандармов совместно с военными в рамках спецоперации Sentinelle.

Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.