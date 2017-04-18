В Британии лидер лейбористов поддержал идею проведения досрочных выборов

ЛОНДОН, 18 апр – РИА Новости, Денис Ворошилов. Лидер оппозиционной британской Лейбористской партии Джереми Корбин поддержал предложение премьер-министра Терезы Мэй провести досрочные парламентские выборы 8 июня.

Ранее во вторник Мэй объявила о проведении в Великобритании досрочных парламентских выборов, по итогам которых будет сформирован новый кабинет министров. Как ожидается, парламент утвердит решение о проведении выборов в среду.

"Я приветствую решение премьера дать британцам шанс проголосовать за правительство, которое поставит во главу угла интересы большинства. Лейбористы предложат эффективную альтернативу правительству, провалившему задачу восстановления экономики и повышения стандартов жизни… Мы с нетерпением ждем возможности показать, как лейбористы поддерживают народ Британии", — говорится в заявлении Корбина, распространенном его партией.

Мэй объяснила необходимость проведения досрочных выборов желанием укрепить единство в правительстве в отношении начавшейся в марте процедуры Brexit.

"Единство необходимо для успешного завершения процедуры Brexit и усиления нашей позиции на переговорах. Отсутствие единства в правительстве не принесет успеха при переговорах с ЕС", — заявила Мэй, подчеркнув, что выход из ЕС является неизменной целью для консерваторов.

Решение о проведении выборов Мэй приняла на фоне публикации данных опросов, согласно которым правящая партия консерваторов увеличила рейтинг популярности.