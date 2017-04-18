Кремль о досрочных выборах в парламент Британии: это не наше дело

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Кремле заявление о досрочных парламентских выборах в Великобритании не вызвало особого интереса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, какого-то особого интереса нет. Обычное, скажем так, отслеживание международной ситуации. Это не наше дело", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле интерес к досрочным парламентским выборам в Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о проведении досрочных парламентских выборов, по итогам которых будет сформирован новый кабинет министров. Такое решение Мэй приняла на фоне публикации данных опросов, согласно которым правящая партия консерваторов увеличила рейтинг популярности.