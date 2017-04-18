Иранский посол рассказал, почему Москва и Тегеран усилили сотрудничество

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Победа над терроризмом требует усиления глобального сотрудничества, Москва и Тегеран активно участвуют в поддержании мира в регионе, заявил во вторник посол ИРИ в РФ Мехди Санаи.

"Одна из важнейший задач армии Ирана — защита от террористических группировок, которые подвергают вызовам безопасность региона и мира. Сегодня они проникают в Сирию, Ирак, Афганистан и другие районы. Тегеран и Москва, осознавая опасности и угрозы, исходящие от расширения террористических сетей в регионе и мире, усилили сотрудничество и сыграли заметную роль в содействии региональному миру", — заявил Санаи, выступая на торжественном приеме в честь Дня армии Ирана.

По его словам, победа над терроризмом "требует серьезного регионального и глобального сотрудничества". "Если мы хотим победить террористов, у нас нет другого пути, кроме сотрудничества и честности", — подчеркнул дипломат.

"Армия Ирана и корпус стражей Исламской революции обеспечивают защиту страны от иностранной агрессии. Защита территориальной целостности страны — первейший приоритет для вооруженных сил. При этом значительное увеличение военной мощи происходит наряду с намерением Ирана развивать мирные добрососедские отношения с другими странами. Иран обладает одной из крупнейших армий добровольцев, в которую входят миллионы", — добавил посол.