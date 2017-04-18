Опрос: Макрон повысил шансы на победу в первом туре президентских выборов

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Кандидат на пост президента Франции, экс-министр экономики Эммануэль Макрон повысил свои шансы на победу в первом туре выборов — он наберет 23% голосов избирателей, свидетельствуют данные опроса компании OpinionWay, обнародованные во вторник.

Результаты этого же опроса от понедельника показали "ничью" между Макроном и лидером партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, согласно результатам они оба набирали 22% голосов избирателей. За сутки Макрон набрал один процентный пункт — c 22% поднялся до 23%. Позиция Ле Пен (22%) не изменилась.

За экс-премьера Франсуа Фийона намерены голосовать 20% избирателей (за сутки он потерял один процентный пункт), а за главу движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 19%, что на один процентный пункт больше, чем в понедельник.

Во втором туре голосования первым по-прежнему придет Эммануэль Макрон, заручившийся поддержкой 64% избирателей против 36% у Ле Пен. В случае, если соперником Ле Пен станет Фийон, то она также потерпит поражение с результатом в 42% против 58%.

Опрос проводился в период с 15 по 17 апреля. Участие в нем приняли 2423 совершеннолетних французов, внесенных в списки избирателей.

Выборы президента во Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.

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