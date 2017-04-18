В ЛНР назвали условия для разведения сил в Донбассе

ЛУГАНСК, 18 апр — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики отведет силы и средства в районе Станицы Луганской только одновременно с украинскими силовиками, заявил во вторник на брифинге официальный представитель ведомства Андрей Марочко.

Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что Киев во вторник сорвал очередную попытку отвести силы и средства на этом участке.

"Мы по-прежнему готовы к разведению сторон, но это произойдет только в зеркальном порядке", — сказал Марочко.

Он подчеркнул, что в ЛНР были готовы к отводу, но Киев вновь не выполнил обязательства в этом вопросе. "Данный факт зафиксировали представители СЦКК (Специального центра по контролю и координации режима тишины в Донбассе) и ОБСЕ", — добавил Марочко.

На заседании контактной группы по Украине в Минске 21 сентября 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех пилотных районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского и Золотого, отвод подразделений у Станицы Луганской был несколько раз сорван.

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