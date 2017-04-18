Во Франции двое задержанных планировали теракт на митинге

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Двое задержанных во Франции подозреваемых планировали теракт на одном из предвыборных митингов, при обыске у них нашли оружие и компоненты для взрывчатки, передает телеканал LCI.

Ранее во вторник глава МВД Франции подтвердил задержание в Марселе двоих подозреваемых.

По данным телеканала, власти считают задержанных 24 и 30 лет "крайне радикально настроенными". Отмечается, что их искали порядка десяти дней. Власти подозревают, что задержанные планировали совершить теракт в ходе одного из предвыборных митингов.

В ходе обыска были обнаружены пистолет, ручной пулемет и компоненты для взрывчатки.

Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.