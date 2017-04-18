У подозреваемых в подготовке теракта во Франции нашли фото с флагом ИГ*

ПАРИЖ, 18 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. У двух человек, задержанных во французском городе Марсель по подозрению в подготовке теракта, при обыске обнаружена фотография, на которой виден автомат, газета Figaro с изображением кандидата в президенты Франсуа Фийона и флаг террористической группировки "Исламское государство"*, передает портал France Info.

По данным портала, на фотографии также видны патроны.

Ранее стало известно, что в Марселе на юге страны утром во вторник, за 5 дней до первого тура президентских выборов, были задержаны два человека — Махидин и Клеман, подозреваемые в подготовке теракта на завершающем этапе президентской гонки. Молодые люди были известны французским спецслужбам.

С минувшей пятницы охрана Фийона была усилена, были привлечены снайперы.

На прошлой неделе глава МВД Маттиас Фекль заявил, что не исключает угроз, в том числе со стороны экстремистов, и что "риск теракта максимален". Тогда же стало известно, что безопасность на президентских выборах будут обеспечивать более 50 тысяч полицейских и жандармов совместно с военными в рамках спецоперации Sentinelle.

Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.

* Террористическая организация, запрещенная в России.