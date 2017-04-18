На востоке Турции разбился вертолет с 14 пассажирами на борту

АНКАРА, 18 апр – РИА Новости, Алёна Палажченко. Вертолет, принадлежащий органам безопасности Турции, во вторник потерпел катастрофу в провинции Тунджели на востоке страны, сообщает телеканал NTV.

Helicopter carrying 14 people, including 8 police officers, has crashed in Turkey's eastern Tunceli province. pic.twitter.com/dWUhdMaxGT — BREAKING.UK (@BreakingDotUK) 18 апреля 2017 г.

​

На борту, по предварительным данным, находились 14 человек, из них 8 полицейских и два судьи. О причине катастрофы и пострадавших пока не сообщается.

На место происшествия прибывают спасатели.