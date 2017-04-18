Emirates отмечает спад пассажиропотока из США после запрета гаджетов

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Пассажиропоток на рейсах из США уменьшился после запрета этой страны на провоз крупной электроники в салоне самолётов, сказал информационному агентству Рейтер коммерческий директор базирующейся в Дубае авиакомпании Emirates Тьерри Антинори.

Запрет на провоз в салоне самолётов, летящих в США, электронных устройств крупнее смартфонов и сотовых телефонов вступил в силу 25 марта и коснулся ряда аэропортов Ближнего Востока (включая ОАЭ), Северной Африки и Турции.

"Пассажиропоток из США в Иран и на субконтинент претерпел некоторый спад с тех пор, как были введены ограничения на провоз электронных устройств", — сказал он. Не сообщив при этом конкретных цифр.

Ранее авиакомпания Emirates ввела новую услугу для пассажиров бизнес- и премиум-классов — аренду электронных устройств на борту самолёта. Кроме того, пассажирам на этих рейсах разрешено пользоваться собственными ноутбуками и планшетами вплоть до посадки на борт. Перед входом в салон сотрудники авиакомпании собирают устройства для хранения в грузовом отсеке.