Кандидат в президенты Ирана Ибрахим Раиси раскритиковал предвзятость СМИ

ТЕГЕРАН, 18 апр — РИА Новости. Один из основных кандидатов в президенты Ирана аятолла Ибрахим Раиси раскритиковал предвзятость иранских СМИ, которые поддерживают действующего президента страны Хасана Роухани, и призвал провести честную президентскую гонку по всем правилам.

"Мы оба соблюдаем законы, мы оба религиозные люди и мы должны прежде всего соблюдать этические нормы соперничества", — написал Раиси в телеграмме, адресованной Роухани.

"Радио и телевидение постоянно транслируют Ваши речи, и это будет позором, если эта пропаганда испортит наше соперничество", — добавил аятолла.

Ранее Роухани зарегистрировался в качестве кандидата на президентские выборы в Иране. В кандидаты также зарегистрировался экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад и его бывшие вице-президенты Хамид Бакаи и Масуд Зарибафан. Агитационная кампания продлится 20 дней.

Любая предвыборная агитация будет запрещена в день тишины – 18 мая. Президентские выборы в Иране планируется провести 19 мая 2017 года. Президентом страны станет кандидат, который наберет больше 50% голосов избирателей. Если это не удастся ни одному из кандидатов, состоится второй тур выборов.