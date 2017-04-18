Трамп надеется на мирное разрешение ядерного вопроса КНДР

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на мирное разрешение ядерной проблемы КНДР, и отказался комментировать возможность нанесения удара по Северной Корее.

"Я не хочу говорить о том, что я делаю или думаю. Я не буду поступать, как другие администрации, которые объявляли: "Мы сделаем то-то в течение четырех недель". Это не сработает. Я надеюсь, все разрешится мирным путем", — заявил глава Белого Дома в интервью телеканалу Fox News.

Он также подчеркнул, что КНДР "переиграла" предыдущего президента Барака Обаму. На вопрос о том, что будут делать США в случае очередного запуска ракеты КНДР, Трамп ответил: "Посмотрим".

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась еще в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года Северная Корея провела еще одно ядерное испытание; кроме того, в течение года было произведено порядка 20 ракетных испытаний. Шестого марта КНДР осуществила запуск четырех баллистических ракет, которые упали в исключительной экономической зоне Японии. На следующий день командование американского контингента в Республике Корея сообщило, что приступило к размещению зенитного ракетного комплекса THAAD на территории этой страны, несмотря на возражения России и Китая.

Ситуация вокруг КНДР усугубилась и с подходом к Корейскому полуострову ударной группы военных кораблей США во главе с авианосцем "Карл Винсон", поскольку после удара американских крылатых ракет по Сирии СМИ стали активно развивать тему возможности таких же действий против КНДР.