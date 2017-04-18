Спецслужбы знали о задержанных за подготовку теракта во Франции

ПАРИЖ, 18 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Двое человек, которые во вторник были задержаны в Марселе по подозрению в подготовке теракта, уже были известны спецслужбам страны, передает телеканал BFMTV.

Отмечается, что задержанные — молодые люди в возрасте 29 и 23 лет. Они были известны спецслужбам Франции в связи со склонностью к радикализации.

Ранее сообщалось, что в южном французском городе Марсель утром во вторник были задержаны два человека, которые подозреваются в подготовке теракта, запланированного на завершающий этап президентской гонки.

Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.