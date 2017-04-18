В Раде рассказали об испортившей отношения Тимошенко и Лукашенко колбасе

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады Вадим Денисенко рассказал об инциденте, испортившем отношения президента Белоруссии Александра Лукашенко и бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

По словам Денисенко, около десяти лет назад Лукашенко отправил Тимошенко пасхальную корзину с колбасой. Однако подарок так и не дошел до адресата, поскольку его забрали охранники. Они не только не предупредили украинского премьера о посылке, но и съели все содержимое.

Депутат отмечает, что через несколько недель после передачи подарка состоялся разговор двух политиков, в ходе которого возникла неловкая ситуация.

"Батька спросил: "Юлия Владимировна, понравилась моя колбаска?" Тимошенко не поняла вопрос, и Лукашенко понял, что колбасу она даже не пробовала. После этого отношения Лукашенко-Тимошенко явно ухудшились. Вот так делается большая геополитика", — написал Денисенко на своей странице в Facebook.