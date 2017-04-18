Жители подконтрольной Киеву части Донбасса встретились с депутатом из ДНР

ЕЛЕНОВКА (Донецкая область, Украина), 18 апр — РИА Новости. Жители подконтрольной Киеву территории Донецкой области впервые встретились с депутатом Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики в центре социальной помощи на пункте пропуска через линию соприкосновения, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в ДНР сообщили, что в рамках гуманитарной программы были открыты четыре мобильных центра административных услуг и социальной помощи вблизи пунктов пропуска у линии соприкосновения в Донбассе.

"Общаясь с людьми, которые обращаются в центры социальной помощи и административных услуг, открытые на всех контрольно-пропускных пунктах, мы видим доверие к властям республики. Люди понимают, что здесь они будут услышаны, смогут получить качественную компенсацию и помощь", — сказал журналистам руководитель фракции "Донецкая республика", которая составляет парламентское большинство в Народном совете ДНР, Александр Костенко.

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