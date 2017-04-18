На Украине ребенок погиб из-за попытки отца разобрать артиллерийский снаряд

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости. Ребенок погиб в Харьковской области Украины из-за попытки его отца разобрать предмет, похожий на артиллерийский снаряд; возбуждены два уголовных дела, сообщила во вторник пресс-служба управления полиции в Харьковской области.

"Во дворе собственного дома 36-летний отец вместе со своим четырехлетним сыном проводили демонтаж предмета, внешне похожего на снаряд. Во время демонтажа произошло возгорание топливного элемента газового генератора. Пламя охватило автомобиль, в котором находилась ребенок. Мальчик получил термические ожоги различной степени тяжести, от которых погиб на месте", — говорится в сообщении.

По данным полиции, по данному факту возбуждены уголовные дела по статьям "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и "убийство по неосторожности". Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, следственные действия продолжаются.

В ночь на 23 марта на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области начался пожар. После того, как пожар был потушен, военные приступили к уничтожению боеприпасов, собранных во время ликвидации последствий ЧП. Во вторник спасатели заявили, что очистили от взрывоопасных предметов район пожара.