Варшава "приняла к сведению" итоги референдума в Турции, заявили в Польше

ВАРШАВА, 18 апр — РИА Новости. Официальная Варшава "приняла к сведению" результаты конституционного референдума, прошедшего в Турции, говорится в официальном заявлении МИД Польши.

Конституционный референдум в воскресенье в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

"Польша принимает во внимание результаты референдума в Турции 16 апреля 2017 года и ожидает их официального подтверждения", — говорится в заявлении.

"Турция остается для нас стратегическим партнером в НАТО и в широко понимаемой структуре безопасности", — отметили в польском МИД.