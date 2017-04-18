В ЛНР заявили, что Киев снова сорвал отвод сил в районе Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 18 апр — РИА Новости. Украинские силовики вновь сорвали отвод сил и средств в районе Станицы Луганской в Донбассе, заявил во вторник журналистам врио начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филиппоненко.

"Сегодня при очередной попытке разведения сил и средств ЛНР продемонстрировала готовность к отводу, выпустив ракету белого цвета, но реакции с украинской стороны так и не последовало. То есть украинское командование сорвало разведение сил и средств на участке Станица Луганская", — сказал Филиппоненко журналистам.