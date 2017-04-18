Украина отвергла обвинения ЛНР в хранении отравляющих веществ

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости. Киевская сторона в Совместном центре контроля и координации заявила, что Киев выполняет Конвенции ООН в области контроля вооружений, поэтому заявления властей самопровозглашенной ЛНР о хранении отравляющих веществ на складах ВСУ не соответствует действительности.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в районе населенного пункта Червоний Жовтень расположен склад 14 бригады ВСУ, на котором кроме имущества, на хранении находятся огнеметы и отравляющие вещества.

"Информация, изложенная в данном информационном материале, не соответствует действительности, поскольку руководство государства 13 января 1993 подписало Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении", — сообщил в Facebook пресс-центр украинских силовиков со ссылкой на СЦКК.