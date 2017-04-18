Южная Корея призвала Японию воздержаться от неосторожных замечаний

ТОКИО, 18 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Правительство Южной Кореи призвало руководство Японии воздержаться от замечаний по ситуации на Корейском полуострове, которые могут вызвать недопонимание и накалить обстановку, сообщило агентство Киодо. © РИА Новости. Илья Питалев Перейти в фотобанк Северокорейский дипломат заявил о готовности страны к ядерной войне с США

"Необходимо воздержаться от упоминания оценок гипотетической ситуации, что может привести к недопониманию или негативно повлиять на мир и безопасность на Корейском полуострове", — приводит агентство слова представителя МИД Южной Кореи Чо Чжун Хёка.

Заявление южнокорейского дипломата стало ответом на вызвавшие удивление в Сеуле слова премьер-министра Японии Синдзо Абэ о том, что его правительство предусматривает меры на случай исход беженцев из Кореи и эвакуацию японских граждан при кризисной ситуации.

Эти высказывания прозвучали на фоне роста противостояния между США и КНДР, которая не прекращает ракетные и ядерные разработки. Посетивший накануне Южную Корею американский вице-президент Майк Пенс заявил, что "время стратегической терпимости" в отношении КНДР истекло.

Как сообщалось ранее, к берегам Кореи движется ударная группа военных кораблей США во главе с авианосцем "Карл Винсон". Со своей стороны Пхеньян заявляет, что в случае провокации против него будет нанесен превентивный удар по американским кораблям и военным базам, в том числе на территории Японии.