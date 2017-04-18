Во Франции аисты оставили без света тысячу человек, свив гнездо на ЛЭП

ПАРИЖ, 18 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Пара аистов, решивших свить гнездо на опоре линии электропередачи в департаменте Мерт и Мозель на северо-востоке Франции, оставили без света тысячу человек, передает во вторник портал 20minutes.

В понедельник птицы, очень почитаемые в этом регионе, начали приносить ветки для гнезда на опору ЛЭП. В результате "строительных работ" произошло короткое замыкание. Оно привело к тому, что около тысячи жителей местечка Бенвиль-о-Мируар остались без света.

В результате ремонтных работ электроснабжение восстановили. Работы не помешали обустройству птиц.