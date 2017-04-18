Лидер движения за отделение Калифорнии решил переехать в Россию

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Лидер движения Yes California, которое выступает за так называемый Calexit — отделение штата Калифорния от США, Луис Маринелли принял решение отозвать петицию и заявил, что собирается переехать жить в Россию, пишет издание Business Insider.

"Я нашел в России новое счастье, жизнь без тревог, волнений и негодования… Поэтому если жители России готовы принять меня на постоянное место жительства, я хочу сделать Россию своим новым домом", — написал Маринелли в своем заявлении.

Он сообщил, что отзывает петицию, потому что не собирается возвращаться в Калифорнию в обозримом будущем. Маринелли также добавил, что все еще поддерживает идею отделения Калифорнии от США и не против, если кто-то другой создаст новую петицию, не имеющую к нему отношения.

Ранее сообщалось, что члены движения Yes California получили разрешение властей начать сбор подписей за проведение референдума по изменению конституции. Как заявил вице-президент и сооснователь движения Руис Эванс, поводом для обращения стала победа Дональда Трампа на выборах президента США.