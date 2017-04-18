Радикалы продолжают блокировать отделение "дочки" Сбербанка в Днепре

Ситуация с "дочками" российских банков на Украине (116)

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости. Украинские радикалы во вторник продолжают у отделения "дочки" Сбербанка в Днепре (бывший Днепропетровск — ред.) акцию протеста.

Радикалы из украинской партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", с 10 апреля блокируют работу отделения Сбербанка в Харькове. Радикалы требуют, чтобы российские банки ушли с украинского рынка.

"Несмотря на погоду и праздничные дни, "Национальный Корпус" продолжает круглосуточно дежурить под стенами российского "Сбербанка" в центре Днепра", — говорится в сообщении нацбатальона "Азов" в соцсети "Вконтакте".

Как сообщила ранее подавшая в отставку глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева, МВФ выразил обеспокоенность в связи с актами вандализма в отношении российских банков. По ее словам, при подписании обновленного меморандума с фондом Киев был вынужден взять на себя обязательства остановить такие действия и защитить банковские учреждения.

Ранее СК России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".