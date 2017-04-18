Источник рассказал о роли Европарламента в переговорах по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 18 апр — РИА Новости, Александр Шишло. В проект политических директив к предстоящим переговорам по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit), которые предстоит утвердить лидерам 27 стран-членов сообщества на внеочередном саммите 29 апреля, добавлен пассаж о роли Европарламента в переговорном процессе, сообщил во вторник РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

Европарламент 5 апреля принял резолюцию, в которой обозначил свои требования к ЕС на переговорах по Brexit. В документе подчеркивается, в частности, что соглашение о выходе Великобритании может быть заключено только с одобрения Европейского парламента, равно как и другие будущие соглашения, регулирующие отношения между ЕС и Великобританией, а также все условия переходного процесса.

"В текст (проекта политических директив — ред.) добавлен пассаж о роли Европарламента в процессе переговоров", — сказал собеседник агентства.

Парафировать проект политических директив к переговорам по Brexit 24 апреля предстоит постпредам стран ЕС в Брюсселе. Затем — 27 апреля — документ будет вынесен на утверждение министров по европейским делам.

По данным источника РИА Новости, изменения, внесенные в проект директив, который был первоначально обнародован 31 марта председателем Европейского совета Дональдом Туском, незначительны.

Британский премьер Тереза Мэй 29 марта официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — ровно два года спустя после запуска Brexit.

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