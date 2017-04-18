Источник рассказал о роли Европарламента в переговорах по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 18 апр — РИА Новости, Александр Шишло. В проект политических директив к предстоящим переговорам по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit), которые предстоит утвердить лидерам 27 стран-членов сообщества на внеочередном саммите 29 апреля, добавлен пассаж о роли Европарламента в переговорном процессе, сообщил во вторник РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.
"В текст (проекта политических директив — ред.) добавлен пассаж о роли Европарламента в процессе переговоров", — сказал собеседник агентства.
Парафировать проект политических директив к переговорам по Brexit 24 апреля предстоит постпредам стран ЕС в Брюсселе. Затем — 27 апреля — документ будет вынесен на утверждение министров по европейским делам.
Британский премьер Тереза Мэй 29 марта официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — ровно два года спустя после запуска Brexit.
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