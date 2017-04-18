Турецкая оппозиция обжалует результаты референдума во вторник

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции представит апелляцию об аннулировании результатов воскресного референдума во вторник днем, сообщает агентство Anadolu.

Ранее сообщалось, что турецкая оппозиция намерена обжаловать итоги прошедшего в воскресенье референдума в Конституционном суде Турции и, если потребуется, в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

По данным агентства, зампред партии Бюлент Тезджан представит апелляцию в 14.30.

Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом.