США
18.0418 апреля11:42МСК
USD56.25-0.04
EUR59.84+0.06
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Нобелевские лауреаты раскритиковали предвыборную программу Ле Пен

Сюжет:
Выборы президента Франции (458)
11:4018.04.2017
0221
Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фото
© РИА Новости. Кристина Афанасьева
Перейти в фотобанк

ПАРИЖ, 18 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Двадцать пять лауреатов Нобелевской премии по экономике со страниц газеты Monde осудили программу кандидата в президенты Франции, лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

В открытом письме ученые отмечают, что некоторых из них цитировали кандидаты в президенты Франции, в частности Марин Ле Пен и ее команда, чтобы придать вес своим программам в части европейских вопросов. Ученые подчеркивают, что, несмотря на то, что у них разные взгляды на сложные проблемы — такие как валютный союз или политика стимулирования, — они единодушны в том, что нельзя эксплуатировать их имена в рамках избирательной кампании.

В своем письме видные экономисты перечисляют, с какими именно положениями избирательных программ они не согласны, не называя конкретно никого из кандидатов. Однако в критикуемых постулатах легко угадываются основные предвыборные обещания Марин Ле Пен, которая в случае своего избрания собирается вывести Францию из военного командования НАТО, восстановить национальные границы и покинуть Шенгенское пространство и ЕС, а также выслать мигрантов. Предвыборная программа Ле Пен, содержащая 144 пункта, была обнародована в феврале.

Нобелевские лауреат подчеркивают, что европейские конструкции "служат фундаментом не только для поддержания мира на континенте, но и для экономического прогресса государств-членов и для их политической власти в мире".

"Изменения, предлагаемые в анти-европейских программах, дестабилизируют Францию и поставят под вопрос взаимодействие между европейскими странами, которое служит сегодня экономической и политической стабильности в Европе", — отмечают авторы письма.

Они считают, что политика изоляционизма и протекционизма, а также конкурентная девальваци являются опасными способами достижения экономического роста, поскольку приводят к ответным мерам и торговым войнам.

Также Нобелевские лауреаты считают, что мигранты, если они хорошо интегрированы в рынок труда, могут служить экономическим возможностям принимающих их стран. "Многие из самых процветающих стран мира принимали и интегрировали в среду иммигрантов", — говорится в письме.

Свои подписи под обращением поставили 25 ученых. В их числе — Джозеф Стиглиц (2001), Эдмунд Фелпс (2005), Ларс Петер Хансен (2013), Жан Тироль (2014) и другие.

Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена