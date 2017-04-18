Фийон считает, что миграцию нужно контролировать

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Кандидат на пост президента Франции, бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон заявил в интервью радиостанции Europe1, что процесс миграции необходимо контролировать.

"Миграцию нужно регулировать, потому что наша экономическая и социальная ситуация не позволяет нам принимать столько людей, сколько хотят к нам приехать", — сказал Фийон. Политик отметил, что, в частности, необходимо принимать иностранных студентов и врачей.

Фийон предложил ввести ежегодное парламентское голосование, на котором будет приниматься решение о квоте на количество мигрантов, которых может принять страна.

Он также подчеркнул, что не миграция, а отказ от национальных интересов представляет угрозу для идентичности Франции. "Если мы гордимся своей идентичностью, если мы ее защищаем, если мы защищаем нашу историю, это упрощает процесс интеграции иностранцев", — сказал Фийон.