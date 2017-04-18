В Париже две активистки Femen пытались сорвать выступление Марин Ле Пен

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Две полуобнаженные активистки движения Femen попытались прорваться на сцену концертного зала в Париже во время выступления лидера партии "Национальный фронт", кандидата на президентских выборах во Франции Марин Ле Пен, сообщает телеканал BFMTV.

VIDEO — Une Femen évacuée après avoir interrompu le discours de Marine Le Pen https://t.co/gmbIpErvTD pic.twitter.com/yPGjfqW6Ln — BFMTV (@BFMTV) 18 апреля 2017 г.

По данным телеканала, инцидент произошел в понедельник вечером на северо-востоке Парижа. Женщина с голым торсом, на котором были нанесены надписи, с букетом в руках ворвалась на сцену. Охрана Нацфронта немедленно увела ее. Чуть позже другая женщина попыталась повторить аналогичную акцию, но ее также увели.

Как сообщает телеканал, Ле Пен с иронией отреагировала на акцию феминисток. Она отметила, что действия Femen свидетельствуют о "полном смещении ценностей" и назвала себя "единственной женщиной, которая защищает женщин".

Отмечается, что в это же время снаружи концертного зала проходила манифестация, в которой приняли участие около 400 человек. Для их разгона полиция применила слезоточивый газ.

Активистки движения Femen, зарегистрированного во Франции в 2012 году, проводят эпатажные топлесс-акции по всему миру. Его филиалы появились и в ряде других государств.

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