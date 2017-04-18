Фийон заявил, что позиция Трампа представляет угрозу для мира

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Кандидат на пост президента Франции, бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон заявил, что позиция президента США Дональда Трампа представляет угрозу для мира.

"Честно говоря, нынешняя позиция Трампа непредсказуемая и в некотором смысле опасная, представляет угрозу для мира", — сказал Фийон в интервью радиостанции Europe1 . По его словам, "нельзя осуществлять военное вмешательство повсюду в мире". Фийон считает, что "это старый метод Дикого Запада — сначала стрелять, а потом обсуждать".

"Я никогда не приму возвращение холодной войны между двумя самими большими в мире арсеналами ядерного оружия, как Россия и США", — сказал Фийон. Он добавил, что Франции не стоит занимать ни одну из сторон, а иметь "свой независимый голос".

Выборы президента во Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.

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