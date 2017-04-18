"Нормандская четверка" призвала активизировать работу по обмену пленными

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (210)

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости. Лидеры стран "Нормандский четвёрки" (Франция, Германия, РФ и Украина) призвали интенсифицировать усилия для освобождения и обмена пленных в зоне конфликта в Донбассе по принципу "всех на всех", сообщается во вторник на официальном сайте президента Украины.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре подчеркнули важность строгого соблюдения "пасхального перемирия" в Донбассе, а также призвали активизировать работу по обмену "всех на всех"

"Лидеры призвали интенсифицировать усилия для освобождения и обмена задержанных по принципу "всех на всех". Они осудили угрозы наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры "нормандской четверки" подтвердили приверженность имплементации минских договоренностей в части безопасности, а также политических аспектов урегулирования.