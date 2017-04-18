В Таиланде змея бросилась на ехавшего по дороге мотоциклиста

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Таиланде змея чуть не укусила мотоциклиста, ехавшего по трассе. На видеролик происшествия обратил внимание портал Mashable.

"Вы, наверное, думаете, что шансы быть укушенным змеей во время поездки на мотоцикле довольно низкие. Но, видимо, в таиландском Лампанге все обстоит несколько иначе", — отмечает корреспондент издания.

В ролике, набравшем более 400 тысяч просмотров за день, видно, как змея бросается на водителя, которому пришлось свернуть в сторону и поднять ноги, чтобы избежать укуса.

Судя по всему, змея попала под машину, следовавшую за мотоциклом.